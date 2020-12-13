رئيس مجلس إدارة العميد مُستاء من ممثلي الجزائر في الكاف

عبّر عبد الناصر ألماس، رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عن إستيائه من ممثلي الجزائر، على مُستوى الكاف، بعدما قررت الأخيرة، إعادة مُباراة العميد أمام بافلز البنيني.

وأكد الرجل الأول في الفريق العاصمي، بأن ممثلي الفاف لم يُساندوا ناديه، على عكس الطرف البنيني.

وقال لوكالة الأنباء الجزائرية :”بافلز مارس ضغوطات كبيرة على الكاف، عبر ممثليه الفاعلين، والإتحادية الجزائرية لم تُساندنا”.

ويُعتبر تصريح ألماس، إشارة مُباشرة لرئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، الذي يمتلك منصبا في لجنة تنظيم مُنافسات الأندية.

وستكون المولودية مُجبرة، على إعادة مُباراتها أمام الجواميس في الفترة ما بين الـ17 والـ21 من شهر ديسمبر الجاري.

يُشار بأن ممثل البنين، لم يتواجد في العاصمة في موعد المُباراة، منذ 8 أيام مضت، مما جعل الجميع يعتقد بأن العميد سيتأهل رسميا.

لتُفاجأ الكونفيدرالية الإفريقيةّ، الجميع وتقرر برمجة اللقاء في موعد لاحق.