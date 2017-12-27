رئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال الصحة وابنته متهمان بتبديد 21 مليار سنتيم

قاما باقتناء فيلا بمساعدة سمسار لإنجاز مشروع مركز للأشعة

علمت النهار من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد قد أحال ملف فساد تورط فيه رئيس مجلس الإدارة بالتعاضدية العامة لعمال الصحة وابنته رفقة سمسار، وضعوا في قفص الاتهام بجنح متعددة طالت تبديد المال العام واختلاس أموال عمومية، إضافة إلى تهمة التزوير واستعمال المزور، وهذا على خلفية إبرام صفقة شراء عقار بقلب العاصمة بقيمة 21 مليار سنتيم لاستثماره في مشروع بناء مركز صحي للأشعة.

واستنادا إلى ذات المرجع الذي أورد المعلومة، فإن إحالة المتهمين الثلاثة على محكمة الجنح، جاء بعد أمر إحالة صدر عن قاضي التحقيق بذات المحكمة، بعدما كيّف القضية على أساس تهمة اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور، حيث أن تحريك الشكوى ضد المتهمين كان من طرف النيابة العامة بناء على رسالة مجهولة تلقتها مصالح الأمن بوجود تلاعبات وتجاوزات في الصفقات المبرمة لصالح التعاضدية العامة لعمال الصحة، بعدما أبرم رئيس مجلس الإدارة المشتبه فيه الأول اتفاقية في إطار اقتناء عقار، وهي فيلا ذات طابقين بمنطقة بلوزداد في العاصمة ذات مساحة 400 متر مربع بقيمة 21 مليار سنتيم.

وذلك من أجل إجراء مشروع بناء مركز صحي للأشعة، إلا أن التحريات المباشرة في الملف بينت أن السمسار لعب دور الوساطة في الصفقة التجارية مقابل حصوله على عمولة أو نسبة من عملية شراء الفيلا، حيث اتضح أن قيمتها مضخمة ولا تساوي مبلغ 21 مليار سنتيم، في حين كشفت تصريحات المتهم الرئيسي خلال التحقيق أن أعضاء مجلس الإدارة أبدت موافقتها على عملية الشراء، الأمر الذي كان بحضور المدير العام للتعاضدية العامة لعمال الصحة مخليا المسؤولية من على عاتقه كون الصفقة تمت في إطار القانون بالنظر إلى ارتفاع أسعار العقارات، خاصة إذا كان تواجدها بقلب العاصمة، وأمام هذه المعطيات، فإنه ينتظر محاكمة المتهمين قريبا أمام محكمة سيدي امحمد.