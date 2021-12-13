رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير قطر لدى الجزائر

استقبل صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الأمة، عبد العزيز علي أحمد نعمه النعمة. سفير دولة قطر لدى الجزائر، الذي أدى له زيارة مجاملة.

في مستهل المقابلة، هنّأ رئيس مجلس الأمة، السفير القطري بالعيد الوطني لبلاده المصادف لـ18 من شهر ديسمبر من كل سنة. متمنياً له وللشعب القطري الشقيق المزيد من الرخاء والرفاه.

كما تقدّم له بالتهنئة على النجاح الذي تشهده بلاده في استضافة كأس العرب فيفا 2021. وعلى التنظيم الراقي والمشرف الذي يرفع رأس العرب جميعاً عالياً.

وقد مثّل اللقاء فرصة للطرفين للتطرق إلى العلاقة الثنائية الجزائرية – القطرية التي تربط البلدين الشقيقين. والعمل من أجل تعزيزها والدفع بها إلى مستويات أرقى مواءمة مع مساعي وتوجيهات قائدي البلدين عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأكّد السفير القطري على استعداد بلاده لدعم أكبر لعلاقاتها البينية مع الجزائر.

كما تمّ بالمناسبة التطرق للتعاون البرلماني القائم بين الطرفين وأهمية ترقيته لمواكبة الديناميكية التي تميز العلاقات بين حكومتي البلدين. وذلك من خلال تفعيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية.

كما شكلت المقابلة شكّلت سانحة للتعرض إلى عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. مع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية العادلة بالنسبة للعالم العربي والإسلامي.

كما أكد رئيس مجلس الأمة بأنّ التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق. من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

فضلاً على ذلك، تم التأكيد على المواقف الثابتة والمبدئية للسياسة الخارجية للجزائر. لا سيما مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقاً للشرعية والقرارات الدولية.

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