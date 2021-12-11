رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يشيد بسياسات الجزائر الخارجية

أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي لإيران محمد باقر قاليباف بسياسات الجزائر الحكيمة تجاه قضايا المنطقة كالعراق وسوريا واليمن.

وخلال لقائه بنظيره ابراهيم بوغالي، أمس على هامش مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بدورته الـ 16 في اسطنبول. أكد باقر قاليباف استعداد ايران لتوطيد العلاقات مع الجزائر خاصة البرلمانية.

كما قال أن الشعبين الايراني والجزائري يرتبطان بمشتركات سياسية ودينية كثيرة. كما أن مجلس الشورى الاسلامي مستعد لتأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين. كونه يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتطرق في الحديث على القضية الفلسطينية، حيث أشار إلى أهميتها في العالم الإسلامي، وخيانة بعض الأنظمة لهذه القضية. مضيفا، أن الكيان الصهيوني أينما يتواجد فانه لا يخلّف سوى زعزعة الامن وتاجيج الصراعات بين الشعوب الاسلامية وبلدان المنطقة.

كما أشاد باقر قاليباف بسياسات الجزائر الحكيمة إتجاه القضية العراقية، والسورية، واليمن. وأكد أن بلاده مستعدة لتوطيد علاقتها مع الجزائر لاسيما في المجالات البرلمانية.

ابراهيم بوغالي: الجزائر تشاطر إيران في وجهات النظر حيال القضية الفلسطينية

من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي رغبة الجزائر في توطيد العلاقات مع إيران لاسيما في المجالات البرلمانية.

وقال: “نريد إقامة تعاون جيد بين مختلف الفصائل الفلسطينية ونعتقد أن هذا الموضوع يسهم في ايجاد حل لقضية فلسطين”.

كما أكد بوغالي أن الجزائر لن تدخل في مسار التطبيع كبعض الأنظمة في العالم الاسلامي لأنها تعتقد بان التطبيع من شانه ان يؤدي الى تقويض قضية فلسطين ولا يقدم لها أي دعم.

وتابع رئيس المجلس الشعبي الوطني القول أن الجزائر تشاطر إيران بمواقف ووجهات نظر وأفكار حيال قضية فلسطين. وأعرب عن أمله بالوصول الى حل للقضية الفلسطينية، التي تعد واحدة من الأزمات الرئيسية في العالم الإسلامي.

كما وصف إبراهيم بوغالي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها قوة إقليمية وعالمية،

وفي ختام اللقاء وجه بوغالي دعوة لنظيره الإيراني محمد باقر قاليقاف لزيارة الجزائر، وأكد على ضرورة الإرتقاء بالعلاقات البرلمانية بين الجزائر وإيران.

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