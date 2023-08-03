رئيس مجلس الشورى العماني يزور الجزائر الشهر المقبل

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، سفير سلطنة عمان لدى الجزائر سيف بن ناصر بن راشد البداعي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، جاء هذا اللقاء، تحضيرا لزيارة رئيس مجلس الشورى العماني.

وشكلت الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الشورى العماني إلى الجزائر شهر سبتمبر المقبل، أبرز محاور هذا اللقاء الذي أتاح الفرصة للتطرق إلى بعض التفاصيل الضرورية لإنجاحها على كل المستويات.

وأكد رئيس المجلس خلال هذا اللقاء مستوى العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما عبر عن ارتياحه لدينامكية اللقاءات الثنائية على مستوى المجلس والتي عرفت زخما كبيرا خلال هذه العهدة التاسعة.

ومن جهته، أعرب السفير عن ارتياحه للحركية التي تميز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين اللذين يرتقبان تبادلا خلال الفترة المقبلة. لزيارات بعض المسؤولين على مستوى وزارات الخارجية والتعليم العالي والتجارة.