رئيس مدغشقر يعلن التوصل لعلاج لفيروس كورونا ويجربه بنفسه

أطلق رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، علاجا عشبيا محليا يُزعم أنه يمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد ويعالجه.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، قال الرئيس للوزراء والدبلوماسيين والصحفيين، في معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية: “لقد أجريت الاختبارات، وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج”.

وأضاف أندريه راجولينا: “هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في 7 أيام”.

وارتشف الرئيس، جرعة من الدواء، أمام الجميع وقال: “سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم، أمامكم، لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل”.

وأطلق على هذا العلاج إسم “كوفيد العضوي”، مشتق من عشبة “الشيح”، وهي نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا، إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى.

وحسب وكالة “فرانس برس”، فإنه لم يتم تقييم سلامة هذا العلاج وفعاليته دوليا، كما لم يتم نشر أي بيانات من التجارب التي أجريت قبل تطويره.

وحذر العلماء سابقا من المخاطر المحتملة من المشروبات العشبية غير المختبرة، لكن راجولينا نفى أية تحفظات من هذا القبيل.

وتحصي مدغشقر حتى الآن، 121 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم تسجل حتى الآن أي وفاة.