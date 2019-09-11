رئيس منتدى الأفسيو: لابد من إجراء إصلاحات في النظام الاقتصادي الوطني  

قال الرئيس الجديد لمنتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي أقلي، إنّه يمكن اعتبار سنة 2019 بمثابة سنة بيضاء لأصحاب المؤسسات.

وأفاد “محمد سامي أقلي”، اليوم الأربعاء، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الآلية الاقتصادية للجزائر اليوم ميزها الخمول والركود.

واعتبر رئيس منتدى “الأفسيو” أنه آن الأوان لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية وتسهيل إنشاء المؤسسات أمام الجميع بمحاربة البيروقراطية.

وتساؤل رئيس منتدى “الأفسيو” لماذا تتدخل الخزينة لاستيعاب عجز أو إفلاس المجمعات العمومية ولا تفعل نفس الشيء مع القطاع الخاص.

مذكرا في السياق ذاته أنه لم يعد لزوما التحدث اليوم عن القطاع الخاص والعمومي بل التحدث عنها على حد سواء.

كما دعا رئيس منتدى “الأفسيو” إلى ضرورة إجراء إصلاحات جديدة في النظام الاقتصادي الوطني، ومنح الشركات الاستقلالية وحرية الإستثمار.