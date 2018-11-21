رئيس موريتانيا يعلن عدم ترشحه لعهدة رئاسية أخرى

أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، تأييده وإحترامه لدستور بلاده، معلنا عن عدم ترشحه للإنتخابات الرئاسية صيف 2019.

وأضاف الرئيس الموريتاني، في تصريح خص به راديو فرنسا الدولي، أنه يحترم الدستور والذي ينص على ولايتين رئاسيتين متتاليتين.

وأوضح أنه سيواصل تنفيذ الإلتزامات إزاء وطنه وأنه سيبقى في بلاده وسيستمر في العمل السياسي، منوها أنه بمجرد أن يسمح الدستور له بالترشح سيفعل ذلك

وأشار ذات المسؤول، أنه في حال عدم قدرته للترشح لفترة ولاية ثالثة، يمكنه الترشح بعد ذلك حيث إن الدستور لا يمنعه من ذلك.