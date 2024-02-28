رئيس موزمبيق يحل بالجزائر.. والوزير الأول في استقباله

حل مساء اليوم الأربعاء، جمهورية موزمبيق فيليب خاسينتو نيوسي في زيارة صداقة وعمل، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار “هواري بومدين” الدولي الوزير الأول نذير العرباوي.

و تأتي هذه الزيارة، التي تندرج في إطار “تعزيز وتمتين روابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر وموزمبيق”، عشية مشاركة فيليب خاسينتو نيوسي في أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستحتضنها الجزائر هذا الأسبوع.