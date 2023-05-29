رئيس مونبلييه يفتح أبواب العودة أمام ديلور

فتح رئيس نادي مونبلييه الفرنسي، لوران نيكولان، أبواب العودة، أمام لاعب الفريق السابق، الدولي الجزائري، آندي ديلور.

وغادر ديلور، نادي مونبلييه صيف 2021، نحو نادي نيس، ويلعب حاليا معارا إلى نادي نانت الفرنسي.

وسئل رئيس مونبلييه، عن إمكانية عودة ديلور. إلى الفريق، وهو الذي صنع رحيله ضجة كبيرة، لاسيما وأن الجميع كان يريد بقاءه إلا أنه أصر على الرحيل.

وفي تصريحات خص بها موقع “ميدي ليبر” الفرنسي، لم يخف نيكولان. أن فرص رؤية ديلور بألوان مونبلييه ضئيلة، لكنه لم يقل لا، وأضاف: “في الحياة، لا يمكنك أن تقول” لن أشرب الماء أبدا”.

كما أضاف ذات المتحدث: “يمكنه العودة يوما ما كما أنه يمكن أن لا يعود أبدا.. إن كان حرا من أي التزام، وأراد المرور من هنا والتدرب معنا، فيومها سنناقش الأمر”.

وأوضح رئيس مونبلييه، بأنه التقى بديلور، في اللقاء الذي جمع فريقه بنادي نيس، وأن لاعب الخضر لم يقل له أي شيء ولم يعبر عن رغبته في العودة إلى الفريق، بل أنه أراد بشدة الالتحاق بنانت.