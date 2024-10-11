رئيس نيكاراغوا يأمر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني

أمر رئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيغا سافيدرا، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني. حسب ما صرحت به نائب الرئيس، روزاريو موريلو.

وقالت روزاريو موريلو، إن “رئيس البلاد أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالامتثال لطلب البرلمان. وقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الكيان الصهيوني الفاشية ومرتكبة الإبادة الجماعية”.

وأشارت نائب الرئيس إلى أن مرسوم قطع العلاقات سينشر في الساعات المقبلة.

وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) في نيكاراغوا، قد طلبت من الحكومة النظر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع “حكومة بنيامين نتنياهو الصهيونية ومرتبكة الإبادة الجماعية. بسبب تصرفاتها الوحشية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني”.