رئيس هذا الفريق في إنجلترا خصيصا من أجل “السوبر سليم”

تأكد إصرار نادي “بيشكتاس” التركي على التعاقد مع المُهاجم الدولي الجزائري ولاعبُ “ليستر سيتي” الإنجليزي “إسلام سليماني” في الميركاتو الشتوي.

حيث كشفت يومية “ليستر سيتي ميركوري” البريطانية اليوم الخميس أن رئيس “بيشكتاس” “فيكرت أورمان” مُتواجد بإنجلترا.

من أجل إتمام صفقة إنضمام مُهاجمه “سانك توسون” إلى نادي “إيفرتون” الإنجليزي في السويعات القادمة.

وأضافت الصحيفة أنه وفي حال إتمام الصفقة سيتجه رئيس النادي التركي مُباشرة للتفاوض مع مالكي “ليسترسيتي” لضم السوبر سليم”.

وتألق “سليماني” في أخر لقاء للثعالب عندما سجل هدفا غاية في الروعة.