رئيس هندوراس على المباشر.. “أنا مصاب بفيروس كورونا”

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، ليلة أمس الثلاثاء، عن إصابته بفيروس “كورونا” ملتحقا بزوجته واثنين من مساعديه الذين أصيبوا بالوباء.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فقد أكد هيرنانديز في كلمته على المباشر في التلفزيون الهندوراسي قائلا:”باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع شعرت بعدم الارتياح وجرى تشخيصي بأنني مصاب بفيروس كورونا”.

وأضاف هيرنانديز بأن الأطباء أوصوه بالراحة لكنه قرر مواصلة العمل عن بعد من خلال مساعده، مع البقاء تحت العلاج.

للإشارة، فإن هندوراس سجلت 9656 إصابة مؤكدة بوباء “كورونا” أدت إلى وفاة 330 مصاب.