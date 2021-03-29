رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن نهاية أزمة السفينة العالقة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة الربيع، أنه تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80%، وابتعاد مؤخرتها عن الشاطئ بمسافة 102 مترا.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، لموقع سكاي نيوز، أن الهيئة تعمل على مدار اليوم لحل أزمة السفن العالقة.

وكشف ذات المتحدث، أن العمل يجري حاليا من أجل قطر السفينة العملاقة باتجاه منطقة البحيرات.

وطمأن رئيس هيئة قناة السويس، المجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة.

وقال مصدران محليان في قطاع الشحن، أن سفينة الحاويات الجانحة قد استقامت في الممر المائي لقناة السويس، وعادت إلى “مسارها الطبيعي”.