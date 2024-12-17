رئيس وزراء سوريا المؤقت: إعادة هيكلة الدفاع عبر فصائل ثورية

كشف رئيس الوزراء السوري المؤقت، محمد البشير، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إعادة هيكلة وزارة الدفاع عبر فصائل ثورية خلال الفترة المقبلة.

وقال ذات المسؤول، أن سوريا تتجه نحو العدالة الموحدة، مضيفاً أن “من لم تتلطخ يداه بالدماء فهو مرحب به في بناء سوريا الجديدة”. مشيرا إلى أن سوريا لكل أبنائها والجميع شريك في بناء المستقبل.

ومن جهة أخرى، لفت ذات المسؤول، إلى إن احتياطيات بلاده من العملات الأجنبية منخفضة للغاية.

فيما قال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار استنفدت تقريبا. لأن حكومة بشار الأسد استخدمتها بشكل متزايد لتمويل الغذاء والوقود والمجهود الحربي.

وبعدما كُلف رسمياً بتشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال في سوريا حتى مارس من العام المقبل، دعا البشير كافة السوريين في الخارج إلى العودة.

وحث مواطنيه الذين فروا من البلاد خلال أعوام النزاع الـ 13 للعودة إلى وطنهم.

وقال البشير: “أناشد كل السوريين في الخارج.. سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها… عودوا”.

كما أكد أن “حقوق كل الناس وكل الطوائف ستكون مضمونة ومصانة في البلاد”.

وكان البشير، قد شدد أمس إثر تكليفه بهذا المنصب على أنّ الوقت حان لينعم السوريون بـ”الاستقرار والهدوء”.

كما أشار إلى أن حكومته بدأت بالعمل على نقل الصلاحيات من الحكومة السابقة.