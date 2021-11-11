رئيس الجمهورية يأمر سفراء الجزائر بمواكبة التصور الجديد للدبلوماسية
يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجتماعا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية يعقد الرئيس تبون جلسة عمل مع رؤساء للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة، لدى دول في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأضاف بيان ذات المصالح الإجتماع خصص لتجسيد السياسية الجديدة، التي تنتهجها الدولة تجاه الجالية الوطنية بالخارج، والتي تهدف إلى تحسين ظروفها في البلدان المضيفة، وكذا توطيد الروابط بكل أشكالها، مع الوطن.
وخلال الإجتماع أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وتعليماته للرفع من مستوى نجاعة عمل السلك الدبلوماسي وممثلياتنا، بما يواكب التصور الجديد للدبلوماسية الجزائرية.
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رئيس الجمهورية يأمر سفراء الجزائر عبر العالم بالدفاع عن الجزائريين بالخارج والتواصل معهم
وكان ر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر في أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بقصر الأمم بالدفاع عن الجزائريين وصوْن كرامتهم. وأكد الرئيس تبون أن هذا الامر يكون ولو من ميزانيات السفارات.
وفي ذات المؤتمر أسدى رئيس الجمهورية توصيات هامة لسفراء الجزائر عبر العالم عليهم التقيد بها والعمل على تحقيقها. منها التواصل مع الجالية من خلال وضع أرقام هواتف مجانية وفتح قنوات إتصال مستمرة ومباشرة أوإلكترونية مع جاليتنا.
وفي كلمة ألقاه رئيس الجمهورية بخصوص الدفاع عن الجزائريين قال ” إلتزمت شخصيا بالدفاع عن كل جزائري أينما كان حتى وإن كان في أبعد منطقة من العالم فهو في حماية الجزائر.”
كما طلب الرئيس تبون البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية تخصيص جهود أكبر من الاول والتصدي إلى كل من يريد أن يحتقرهم أو يظلمهم في أي بلد كان. بالإضافة إلى تخصيص بند يسمح البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بخلق مجموعة من المحامين مهمتهم الدفاع عن الجزائريين.
أما بخصوص الجزائريين الذي مستهم مصيبة أووافتهم المنية بالخارج أمر الرئيس تبون بأن إجلاء جثثهم إلى أهلهم وذويهم بالجزائر. وتسوية الوثائق فيما بعد من قبل السفرات أو القنصليات.
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