رئيس الجمهورية يستقبل وفدا مشتركا عن الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، وفدا مشتركا عن المجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط. ولجنة الديمقراطية والأمن واللجنة الفرعية للمرونة والأمن المدني التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

اللقاء حضره رئيس مجلس الأمة، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ورئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة.