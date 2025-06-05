رئيس الجمهورية يهنئ الجزائريين بعيد الأضحى المبارك 

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال رئيس الجمهورية: “سنستقبل غدا، إن شاء الله، عيد الأضحى المبارك، لنحيي سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ونجعل منها مناسبة للتكافل والتغافر والتسامح”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “بهاته المناسبة أتوجه بتهاني الخالصة لكل الجزائريات والجزائريين داخل الوطن ولجاليتنا في الخارج ولحجاجنا الميامين في البقاع المقدسة، متمنيا لهم إتمام مناسكهم في أحسن الظروف”.

وهنأ الرئيس تبون بهذه المناسبة الأمة العربية والإسلامية قاطبة، وخصّ بالذكر أشقاءنا في فلسطين المحتلة الجريحة، راجيا من الله أن يمن عليهم بالشفاء، ويرفع عنهم الظلم.

وفي الأخير، قال رئيس الجمهورية: “نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويتغمد شهدائنا الأبرار برحمته الواسعة”.

“عيدكم سعيد، وكل عام وأنتم بخير. تحيا الجزائر شامخة، سيدة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.