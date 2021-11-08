رئيس الجمهورية يأمر سفراء الجزائر عبر العالم بالدفاع عن الجزائريين بالخارج والتواصل معهم

دافعوا عن الجزائريين وصونوا كرامتهم بالخارج، ولو من ميزانيات السفارات.

أمر ر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم في أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بقصر الأمم بالدفاع عن الجزائريين وصوْن كرامتهم. وأكد الرئيس تبون أن هذا الامر يكون ولو من ميزانيات السفارات.

وفي ذات المؤتمر أسدى رئيس الجمهورية توصيات هامة لسفراء الجزائر عبر العالم عليهم التقيد بها والعمل على تحقيقها. منها التواصل مع الجالية من خلال وضع أرقام هواتف مجانية وفتح قنوات إتصال مستمرة ومباشرة أوإلكترونية مع جاليتنا.

وفي كلمة ألقاه رئيس الجمهورية بخصوص الدفاع عن الجزائريين قال ” إلتزمت شخصيا بالدفاع عن كل جزائري أينما كان حتى وإن كان في أبعد منطقة من العالم فهو في حماية الجزائر.”

كما طلب الرئيس تبون البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية تخصيص جهود أكبر من الاول والتصدي إلى كل من يريد أن يحتقرهم أو يظلمهم في أي بلد كان. بالإضافة إلى تخصيص بند يسمح البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بخلق مجموعة من المحامين مهمتهم الدفاع عن الجزائريين.

أما بخصوص الجزائريين الذي مستهم مصيبة أووافتهم المنية بالخارج أمر الرئيس تبون بأن إجلاء جثثهم إلى أهلهم وذويهم بالجزائر. وتسوية الوثائق فيما بعد من قبل السفرات أو القنصليات.