رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره الإيراني بمناسبة عيد الفطر

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان.

وخلال المكالمة، قدّم الرئيس الإيراني تهانيه للشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً للجزائر دوام الخير والإزدهار.

بدوره هنّأ رئيس الجمهورية نظيره الإيراني بهذه المناسبة، متمنياً أن يعيدها الله على الشعب الإيراني الشقيق بالتقدم والرخاء.

كما تطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها، واتفقا في هذا السياق على لقاء يجمعهما في طهران أو الجزائر عمّا قريب.