رئيس الجمهورية يجري لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تطرق الرئيس تبون من خلال هذا اللقاء إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية.

هذا وسيٌبث اللقاء سهرة اليوم على الساعة التاسعة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

وخلال اللقاء تطرق الرئيس تبون إلى الفريق الوطني الذي أكد ان له كل الدعم.بالرغم من أن هناك من يحاول تحطيمه. كما كشف رئيس الجمهورية عن وجود جهات تحاول أن تمس معنويات الناخب الوطني بلماضي.

وبخصوص الأمن الداخلي قال الرئيس ان هناك عناصر داخلية تسخر مواقع إلكترونية لخلق مشاكل للجزائر.

وفي ذات اللقاء كشف رئيس الجمهورية ان التغيير الجذري في قانون البلديات سيعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين. كما تم تسخير الإمكانيات للمنتخبين يجب أن يرافقه مراجع قانون الضريبة.

وعن الوضعية الإجتماعية جدد الرئيس تبون مواصلة الدولة سياسة الدعم والتكقل قائلا: التكفل الاجتماعي سيبقى في الجزائر وهذه رسالة الشهداء.

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وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 15 نوفمبر 2021 مرسوما رئاسيا أنهى بموجبه مهام سفيرين إثنين للجزائر. ويتعلق الامر بكل من سفيري الجزائؤ بجمهورية مصر وكذا النرويج.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا ينص أنه وبتاريخ 31 أكتوبر 2021 تم إنهام مهام كل من محند صالح لعجوزي بصفته سفيرا فوق العادة مفوّضا للجزائر في القاهرة. وأيضا علي حفراد بصفته سفيرا فوق العادة مفوّضا للجزائر في أوسلو.

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أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم في أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بقصر الأمم بالدفاع عن الجزائريين وصوْن كرامتهم. وأكد الرئيس تبون أن هذا الامر يكون ولو من ميزانيات السفارات.

وفي ذات المؤتمر أسدى رئيس الجمهورية توصيات هامة لسفراء الجزائر عبر العالم عليهم التقيد بها والعمل على تحقيقها. منها التواصل مع الجالية من خلال وضع أرقام هواتف مجانية وفتح قنوات إتصال مستمرة ومباشرة أوإلكترونية مع جاليتنا.

وفي كلمة ألقاه رئيس الجمهورية بخصوص الدفاع عن الجزائريين قال ” إلتزمت شخصيا بالدفاع عن كل جزائري أينما كان حتى وإن كان في أبعد منطقة من العالم فهو في حماية الجزائر.”

كما طلب الرئيس تبون البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية تخصيص جهود أكبر من الاول والتصدي إلى كل من يريد أن يحتقرهم أو يظلمهم في أي بلد كان. بالإضافة إلى تخصيص بند يسمح البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بخلق مجموعة من المحامين مهمتهم الدفاع عن الجزائريين.

أما بخصوص الجزائريين الذي مستهم مصيبة أووافتهم المنية بالخارج أمر الرئيس تبون بأن إجلاء جثثهم إلى أهلهم وذويهم بالجزائر. وتسوية الوثائق فيما بعد من قبل السفرات أو القنصليات.

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