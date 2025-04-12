رئيس تنسيقية قبائل البرابيش تعلن دعمها للجزائر في ظل التوترات مع مالي

في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، أعلنت رئيسة تنسيقية قبائل البرابيش عن وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة للجزائر، على خلفية التوترات المتصاعدة بين الجزائر ومالي.

وأكدت في بيان رسمي أن قبائل البرابيش تتابع عن كثب المستجدات وتدعم موقف الجزائر الثابت في الدفاع عن الأمن والاستقرار الإقليميين.

وجاء في البيان أن الجزائر لطالما لعبت دورًا محوريًا في الحفاظ على السلام في منطقة الساحل، وسعت باستمرار إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة. كما شددت التنسيقية على ضرورة احترام سيادة الدول وحسن الجوار، معربة عن ثقتها في حكمة القيادة الجزائرية في التعامل مع هذه المرحلة الدقيقة.

هذا الموقف يعكس عمق الروابط التاريخية بين الجزائر وقبائل البرابيش، ويؤكد على وحدة الصف في وجه أي تهديدات تمس استقرار المنطقة.