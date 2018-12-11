رائد القبة يقرر مقاطعة كأس الجمهورية!

بعد أن تمّ منع بسعود وشعيب من حضور عملية القرعة

ناصر فارس: «ما حدث مقصود و سنقاطع الكأس»

أعلن رئيس فريق رائد القبة، فارس ناصر، عن مقاطعة فريقه لمنافسة كأس الجمهورية، بسبب الظلم الذي يعاني منه فريقه، حيث تعرض ممثلا الفريق العاصمي، المناجير العام بسعود والمدير الفني الرياضي شعيب، للإهانة خلال حفل عملية قرعة الدورين 32 و16 من المنافسة، حيث تم منعهما من دخول القاعة في المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان بحجة عدم امتلاكهما دعوة أو اعتمادا.

وقال فارس ناصر، أمس، في اتصال هاتفي بـ«النهار»: «لم تصلنا أي دعوة من لجنة منافسة كأس الجمهورية أو الفاف، وحين حاولنا الاتصال بالأمين العام للاتحادية، لم يردّ على مكالمتنا لمدة 3 أيام، لذا أستغرب كيف لم تصلنا الدعوات لحضور الحفل وأُخذِت أسماء المعنيين بتمثيل الفريق، لكن تمّ منع بسعود وشعيب من الدخول.. ما حدث مقصود وسنقاطع منافسة كأس الجمهورية، هي لهم وسنهتم بالصراع على البقاء».

مضيفا: «في اجتماع رؤساء الفرق مع الفاف والرابطة، مُنعنا بحجة أنني معاقب، وماذا عن قرعة كأس الجمهورية؟، فحتى المعاقبين من الفرق الأخرى تم السماح لهم بالدخول!؟».

إلى ذلك، يبدو أن تحرك رائد القبة للمطالبة بحقه من خلال تكليف محامٍ خاص للدفاع عن مصالح الفريق على مستوى «الفيفا» في قضية حجز إجازات اللاعبين بداية الموسم، قد يكون وراء المعاملة التي تتعرض لها المدرسة الكروية العاصمية من طرف المسؤولين، مما يتطلب توحيد الصفوف في بيت «الرائد» والدفاع عن حقه بقوة لإنقاذ الفريق من السقوط.