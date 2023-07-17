رابحي: “البطولة لها قيمتها وهناك من يحلم بالبوديوم فقط”

أكد رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، مهدي رابحي، بأن لقب البطولة الجزائرية، له قيمة خاصة، وفريقه سيسعى لخفطه مرة أخرى، بعدما نجح في التتويج خلال 4 سنوات متتالية.

ولدى نزوله اليوم الاثنين، ضيفا على قناة “النهار” سئل رابحي، عما إذا أصبح اللقب لا يشكل حدثا بالنسبة للشباب بعد سيطرته محليا، فرد: “هناك من يتمنى أن يكون في البوديوم فقط.. البطولة الجزائرية عندها قيمة كبيرة”.

وواصل رئيس الشباب قائلا: “سنواصل العمل من أجل تتويج آخر، وليس متاحا للجميع أن يكون بطلا”.