رابحي: “النسخة الحالية لشباب بلوزداد هي الأفضل”

أكد رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، مهدي رابحي، بأن النسخة الحالية للنادي هي الأفضل، بالنظر إلى الانجازات التي حققها رفقاء القائد سفيان بوشار.

كما أبرز رابحي، في تصريحات خص بها قناة “النهار” اليوم الاثنين. بأنه ليس من السهل تحقيق أمور إيجابية، والأصعب من ذلك البقاء في المستوى الحالي والحفاظ على نفس الديناميكية.

مبرزا في السياق ذاته، بأن الشباب سيعمل على ذلك. وهذا الأمر، يتطلب حسب الرئيس، تظافر مجهودات الجميع، من أجل ضمان الاستقرار في النتائج والذهاب بعيدا في باقي المنافسات.