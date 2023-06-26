رابحي: “حرماننا من 4 لاعبين بسبب الألعاب العربية غير مقبول”

اعترض رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، على قرار استدعاء الناخب الأولمبي رشيد آيت محمد، لـ 4 لاعبين من فريقه للمشاركة في الألعاب العربية الجزائر 2023.

وقال رابحي، في هذا الصدد: “سنلعب يوم 1 جويلية والمنتخب الأولمبي، سيلعب يوم الـ 2 من نفس الشهر أول لقاء من الألعاب العربية.. صحيح أننا في الصدارة ولكننا لم نضمن شيء إلى حد الآن.”

مضيفا في تصريحات إعلامية بعد انعقاد أشغال الجمعية العامة لـ”الفاف” اليوم الاثنين: “لماذا يتم استدعاء 4 لاعبين من بلوزداد.. مصلحة المنتخب أولى ولكن لا يمكن أن تأخذ أفضل اللاعبين وبعدها لن نجد بمن نلعب”.

كما هدد رابحي، بتقديم طلب لتأجيل مباراة فريقه أمام الشلف، وقال: “سنقدم طلب للتأجيل وهناك فرق أيضا لديها لاعبين في منتخب أقل من 23 سنة، ستطالب بالتأجيل، وتصبح بعدها حكاية لن تتوقف”.

وفي الأخير، دعا رئيس بلوزداد، الواقفين على شؤون الكرة إلى اتخاذ قرارات حاسمة، وختم: “لا بد أن يخرج شخص من المنظومة الكروية، يتأخذ قرارات مناسبة.. مثلما قلت سنقدم طلب التأجيل ومن حق الأندية المضررة أن تقوم بهذه الخطوة”.