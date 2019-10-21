رابحي: “لا نريد حربا في الجزائر ولا عدم استقرار البلاد”

قال وزير الاتصال، حسان رابحي، لا نريد حربا في الجزائر ولا عدم استقرار في البلاد.

وأضاف رابحي، اليوم الاثنين، لدى حلوله ضيفا على فوروم يومية الشعب، أن حرية التعبير تنتهي عند بداية حرية الاخرين.

وعبر رابحي عن أمله في أن يغلب المنتسبون مصلحة الوطن، خاصة في تدوينهم للمعلومات.

وفيما يخص الإعلام، قال الوزير، نحن في الوزارة لم نعمد الى التصرف في خط تحريري لأي صحيفة.

وأشار رابحي، أن هناك صحف وجرائد أطلقت عنانها لما لا يتوافق ومصلحة الدولة ومصلحتها، متهما إياها بالعمل لصالح أجندات أجنبية، ورغم ذلك لم يتم توقيفها.