رابحي: “مبولحي تحصل على ترخيص للسفر إلى فرنسا”

رفع رئيس مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد، مهدي رابحي، الغموض حول الإشاعات التي لاحقت حارس الفريق، رايس مبولحي، في اليومين الماضيين.

وكانت بعض الأطراف قد تحدثت عن مقاطعة مبولحي، لتدريبات الشباب والسفر إلى فرنسا احتجاجا على وضعيته في الفريق، وعدم مشاركته في أول لقاءين رسمين من الموسم الجديد.

وفي اتصال هاتفي بـ”النهار”، أكد رابحي، بأنه لا يعرف ما المقصود من هذه الأخير، متسائلا إن كانت محاولة لضرب استقرار الفريق.

قبل أن يؤكد بأنه لا يوجد أي مشكل بين اللاعبين وحتى بين المدرب وأشباله ولا مع الإدارة، مضيفا: “الأمور على ما يرام.. مبولحي قبل أسبوع طلب مني الإذن للسفر إلى فرنسا، من أجل تسوية بعض الأمور الشخصية”.

وختم رابحي: “لقد طلب الإذن أيضا من المدرب ولا يوجد حكاية اسمها مبولحي.. نحن نركز على أنفسنا ونعمل بصمت”.