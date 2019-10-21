رابحي..مهمة الإعلاميين ليست سهلة في الحملة الانتخابية

قال حسان رابحي وزير الاتصال، إن مهمة الإعلاميين، مع اقتراب الحملة الانتخابية ليست سهلة.

وأوضح رابحي في منتدى الشعب، اليوم الاثنين، أن على الإعلاميين عدم الوقوع في الأخبار الكاذبة.

واضاف الوزير أن “خطورة الأخبار الكاذبة على شبكات التواصل كاستبدال الأحجار الكريمة بأخرى مقلدة.”

وأشار وزير الثقافة بالنيابة، إلى أن نشر أخبار غير صحيحة لا تخدم إلا صناعها، مردفا أنها أصبحت منافسا للمعلومات التي تقدمها وسائل الاعلام.

وصرح رابحي “أنه يجب الاستفادة من التجارب السابقة لوضع ترسانة قوانين لمواجهة خطر الأخبار الكاذبة”.