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الرياضة

رابحي: “هدفنا البطولة أما الكأس فهي من تختار عريسها”

بقلم محمد.ل
رابحي: “هدفنا البطولة أما الكأس فهي من تختار عريسها”
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كشف رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، مهدي رابحي، بأن هدف فريقه في الموسم الجاري 2022-2023، هو التتويج بلقب البطولة، متفاديا الحديث عن تحقيق “الدوبلي”.

وفي تصريحات له بعد التأهل إلى ربع نهائي الكأس أمام شبيبة الأبيار أمس السبت. قال رابحي: “لقاءات الكأس فيها الكثير من المفاجآت، وأنا ضد استصغار المنافسين”.

مضيفا: “لقاء الكأس يبقى لقاء كأس، فزنا والآن سنواجه الخروب في ربع نهائي، وأتمنى أن نتأهل”

وختم رابحي بخصوص إمكانية التتويج بالدوبلي: “أنا من النوع الذي لا يحب فرض الضغط على اللاعبين. هدفنا الرئيسي هو التتويج بالبطولة.. السيدة الكأس هي من تختار عريسها وأتمنى أن تختارنا”.

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