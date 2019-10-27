رابحي ينصب فنيدس بن بلة مديرا عاما لجريدة الشعب

تم تنصيب فنيدس بن بلة، مديرا عاما لجريدة الشعب، اليوم الأحد، وذلك خلفا لأمينة دباش، والتي أنهيت مهامها.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الإتصال، حسن رابحي، إن جريدة الشعب تكتسي أهمية بالغة على الساحة الإعلامية، حسب “واج”.

ودعا الوزير، إلى ضرورة الحفاظ على الجريدة في كل الظروف، خاصة في هذا الظرف العسير الذي يستوجب على كل واحد منا أداء واجبه بمسؤولية عالية.

وبدأ فنيدس بن بلة، مسيرته المهنية في الثمانينات، كمحرر صحفي في جريدة “الأضواء” الأسبوعية.

ثم انتقل فنيدس، إلى جريدة الشعب، وتقلد فيها عدة مناصب أهمها، رئيس تحرير القسم الدولي، ومديرا للتحرير.