رابطة أبطال أوروبا.. السيتي تستقبل البايرن وبنفيكا تواجه الإنتر

سيكون عشاق الكرة الأوروبية، على موعد لعودة فعاليات رابطة أبطال أوروبا، سهرة اليوم الأربعاء، بإجراء مواجهات الدور الربع النهائي.

وسيستقبل مانشستر سيتي خصمه البايرن ميونيخ، بملعب الإتحاد، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، واللقاء سيكون منقول عبر قنوات:BeIN Sports 1 HD Premium و RMC Sport 1.

أما في المواجهة الثانية، سيستقبل بنفيكا إنتر ميلان، بملعب النور، على الساعة 20.00 بالتوقيت، واللقاء منقول عبر قنوات: BeIN Sports 2 HD Premium و DAZN 1 Bar Deutsch HD.