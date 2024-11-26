رابطة الطلبة الجزائريين تعقد لقاءً مع رؤساء المكاتب الولائية

إلتقى رئيس المكتب الوطني للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين مولاي أبوبكر رفقة أعضاء مكتبه الوطني، برؤساء المكاتب الولائية بالمدينة الجامعية برج بوعريريج، لتقييم الموسم الجامعي الحالي و مناقشة مستجدات الساحة الوطنية.

و استعرض رؤساء المكاتب الولائية الوضعية التنظيمية لمكاتبهم وتم تسطير البرنامج السنوي. لمختلف النشاطات الوطنية. كما تم إنهاء بعض المكاتب الولائية التي لم تلتزم بالسياسة العامة للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين.

في هذا الإطار، قال مولاي أبوبكر رئيس المكتب الوطني، إنّ هذا اللقاء ينعقد بعد دخول جامعي هادئ و ناجح تميّز بعدة انجازات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. أهمها استحداث أول جامعة للعلوم الصحية، مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو. ومركز بحث الرياضيات التطبيقية. فهذه الهياكل الجديدة، ستساهم مما لا شك منه في تجويد التعليم العالي والبحث العلمي. تشع بالجزائر على المستوى القاري والدولي، وتحقق الطموحات الجديدة لجزائرنا المنتصرة.

هذا ما تميز به الموسم الجامعي الحالي

كما تميز الموسم الجامعي الحالي - حسبه-، بإنشاء 102 مصلحة مشتركة للبحث، تسمى مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية، الهدف منها، تكوين الطلبة في المقاولاتية لتحويل أفكارهم إلى مؤسسات إقتصادية، بالإضافة إلى تطوير نظام تشغيل الحواسيب بجامعة سعيدة. كأول نظام لتشغيل الحواسيب جزائري 100/100. بالإضافة إلى تعزيز الرقمنة لتشمل مختلف مناحي الحياة الجامعية و الطلابية تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.