إعــــلانات
أخبار العالم

رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في روسيا

بقلم م. فيصل
رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في روسيا
  • 117
  • 0

أصدرت رابطة العالم الإسلامي بيانا تدين فيه وبشدة الهجوم الإرهابي على المركز التجاري بمنطقة كراسنوغورسك الواقعة في ضواحي العاصمة موسكو. والذي خلف العديد من القتلى والجرحى من المدنيين.

ونددت الرابطة في بيان لها بالجريمة المروعة التي وقعت في روسيا وقالت أن “الرابطة والعالم الإسلامي بأسره يرفض ويدين العنف والتطرف والإرهاب بمختلف صوره وأسبابه”.

وعلى إثرهذه الفاجعة تتقدم الرابطة “بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولعموم الشعب الروسي وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

رابط دائم : https://nhar.tv/a5e7z
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر