رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في روسيا

أصدرت رابطة العالم الإسلامي بيانا تدين فيه وبشدة الهجوم الإرهابي على المركز التجاري بمنطقة كراسنوغورسك الواقعة في ضواحي العاصمة موسكو. والذي خلف العديد من القتلى والجرحى من المدنيين.

ونددت الرابطة في بيان لها بالجريمة المروعة التي وقعت في روسيا وقالت أن “الرابطة والعالم الإسلامي بأسره يرفض ويدين العنف والتطرف والإرهاب بمختلف صوره وأسبابه”.

وعلى إثرهذه الفاجعة تتقدم الرابطة “بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولعموم الشعب الروسي وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.