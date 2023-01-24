رابطة علماء الساحل تدين حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد

أدانت رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل, اليوم الثلاثاء في بيان لها, بشدة. إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

وأدانت الرابطة في بيانها “هذا العمل الدنيء والجبان” مؤكدة ان “مثل هذه التصرفات الاستعراضية المرذولة”. التي يقترفها متطرفون “بحماية وتواطؤ من السلطات العمومية في دولهم. لن تقود إلا إلى تنامي رد فعل مضاد قد يصل كذلك إلى درجات من التطرف”.

كما أكدت الرابطة أن “استفزاز المشاعر الدينية للمسلمين. بات يهدد قيم التسامح والعيش المشترك. والحوار بين الحضارات. وأن الكراهية لا تنتج إلا الكراهية”. مطالبة بسن قوانين تجرم الإسلاموفوبيا. وتحمي المسلمين وقيمهم في الغرب”. ومذكرة بأن “هذه الأفعال الدنيئة. طعنات مسمومة للإنسانية القائمة على قيم الحرية والحوار والتعارف”.