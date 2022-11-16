راح تتخلط في الأربعاء ناث ايراثن.. رسالة من الماك قبل جريمة قتل الشهيد جمال بن اسماعيل

اعترف المتهم الموقوف ” العسكري محمد” عضو سابق بالحركة الانفصالية ” ماك” بمنطقة تيزي وزو بأنه تخلى عم نشاطه لصالح الحركة الإرهابية عام 2020، بسبب خلافات شخصية، بحيث كانت مهمته التكفل بالجانب الامني، وأنه قطع اتصالاته نهائيا مع رئيس الحركة فرحات مهني الاتصال والأعضاء الناشطة خارج الوطن منهم محند بلعيد، في حين اعترف بأنه انضم إلى الحركة لاجل تقرير مصير سكان منطقة القبائل لأنه حق مشروع.

وفي معرض تصريحات المتهم أنكر علمه المسبق والتخطيط لجريمة قتل جمال بن اسماعيل بشدة امام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، وراح بانفعال يرد على النيابة العامة ” بالقول:” والله ماكان على بالي منذ 3 سنوات قطعت الاتصال باعضاء الحركة الإرهابية ” خاصة بعدما ذكره النائب العام بأن الخبرة التقنية المجراة على هاتفه النقال، كشفت وجود محادثة مع العضو بحركة ماك يالخارج المتهم الفار المدعو ” ياسين دريسي”، والتي طلب منه في محتواها بأن يتنقل الى مدينة أربعاء ناثيراثن لترقب أمر ما سيحدث في حدود الساعة العاشرة صباحا من يوم وقوع الجريمة والتي جاء في مضمونها ” راح تتخلط في أربعاءناثيراثن” .

وفي رده على سؤال القاضي أجاب المتهم بأنه خلال نشاطه بالحركة لك يتلقى أموال لاجل تمويل التنسيقية التي كان ينشط بها بالمنطقة، مؤكدا أنه لم يتواصل مع ” دريسي،ياسين ” منذ ثلاث سنوات كما أنه يعرفه قبلا معرفة سطحية بعد ملاقاته مرة واحدة فقط، كما نفى المتهم اتصاله بالعضو بالحركة المتهم الفار ” بلعباس إبراهيم ” .

وقال المتهم بأنه صرح تحت الضغط لتعرضه للضرب قبل أن يقاطعه النيابة مخاطبا اياه ” وفي التلفزيون العمومي ضربوك ثاني قبل ما تصرح..؟”