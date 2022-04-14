راضية عدة تكشف في بلاطو زابينغ رمضان حقيقة خلافها مع منال حدلي

إستضاف بلاطو زابينغ رمضان عدد من نجوم الغناء العاصمي الذين صنعوا الفرجة وسط العائلات. وكذا الأعراس الجزائرية نذكر منهم راضية عدة ونوال اسكندر. بالإضافة المغني ياسين التيغر. وكالعادة يصنع الحدث عبر البلاطو كل من الممثلة مفيدة عداس وكذا الفنان يحىي طبيش وأيضا صانعة المحتوى ليليا بوعزيز.

وخلال البرنامج كشفت المغنية العاصمية راضية عدة حقيقة خلافها مع المغنية منال حدلي. الذي صنع الحدث عبر السوشل ميديا وإمتد إلى الفنانة القديرة نعيمة الذزيرية.

وقالت راضية عدة انها تملك 35 سنة من العطاء والتواجد في الوسط الفني وليس لها اي مشكل مع أحد. والكل يعرفنها. كما انه كبيرة في عمرها حتى تتبع مثل هذه الأمور. وكما إعتبرت عدة الاصوات الجديدة بالنسبة لها مثل أخواتها وبناتها تقدم لهم الدعم والمساندة.

وتابعت راضية عدة أنه لما تطورت الامور وإشتد الخلاف كان من الواجب عليها ان نضع حد لهذا المشكل وتوقفه.

وواصلت بخصوص ذات الخلاف قالت راضية عدة انها لا تتمنى لحدلي لها أي سوء ولاتكن لها أي حقد قائلة ربي يسهل عليها وعلى جميع الفانين.

كما تمنى ضيوف بلاطو زابينغ بمناسبة الشهر الفضيل سفاء القلوب والتسامح بينها وبين منال حدلي أين قالت راضية عدة انه لم يسأ لها كما أسيئ لها للسيدة نعيمة الجزائرية . حيث تم التنمر عليها عبر الانستغرام بعبارات جارحة وتخدش أحاسيسها.

وأوضحت راضية عدة بهذا الخصوص قائلة هناك سوء تفاهم ولم تعتبره مشكل. مؤكدة انها لم تخطأ وتحدثت عن اشياء حقيقية وليس لدي اي مشكل مع اي احد. وواصلت أنه حقيقة المشكل الذي وقع بينها وبين حدلي ان تدويره وإعطاءه منعرج اخر.

كما قالت عدة ” ليس من العيب الإنسان كي يغلط ولكن العيب الواحد كي نغلط ويزيد وما يستعرفش” وأيضا هي ربي يعاونها وحسبي الله على من أشعل الفتنة. وفي حال يوم من ألايام أجدها محقورهة اقدف معها وأساندها.

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