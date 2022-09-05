الرقم السري :

138249

طيبة وذات أخلاق تتوق لأن تزف عروسا في أقرب الأجال

من ولاية بومرداس، نبدأ من خلال هذا الركن لنعرفكم على شابة خلوقة وطيبة. اتصلت بنا وتمكنّت من أن تبين نيتها الخالصة في الإرتباط على سنّة نبينا الكريم،إنسانة راقية التفكير بسيطة المطالب. أصيلة ذات صيت طيب، متفائلة إلى أقصى درجة، في الـ40 من عمرها. جميلة تسر عين كل من نظر إليها، كما لم يسبق لها الزواج، وهي عاملة مستقرة.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا تحصيل الحلال وفي أقرب الآجال، إلى جانب رجل شهم يطلبها من أهلها ويتوجها عروسا له. رجل صادق ونيته حسنة، يكون من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتعدى 55 سنة، لا يهمها إن كان أعزبا. وتقبله أرمل بأولاد تعد أن تكون لهم نعم الأم، شرطها الوحيد أن يكون موظفا مستقرا. ولا تمانع أن تقيم مع أهله إن لم يتوفر لديه مسكن.

الرقم السري :

138250

راقية التفكير ستسوق لك الخير الوفير

من بومرداس، لم يكن علينا إلا لنحلّ بالعاصمة كثاني محطة أين إخترنا من بين من توسمن فينا خيرا. إنسانة صادقة راقية التفكير خاطبتنا وكلها ثقة من أنها ستجد ضالتها على يديّ مركزنا وقرائنا الأوفياء. هي إمرأة في ال59 من عمرها تبدو أقلّ من عمرها، متقاعدة من سلك التعليم، إنسانة عفيفة وكيّسة. يتيمة الوالدين ومطلقة بدون أولاد، قررت أن تكون سيدة نفسها وأن تستقلّ بحياتها. أقل من سنها وهي سيدة بيت من الطراز الرفيع. تتمنى أن يجمعها القدر برجل طيب مثلها تعتبره توأم روحها الذي لا تشترط فيه سوى الاستقامة. وأن يكون مقدّرا للحياة الزوجية، لا يهمها ولايته، فقط تريد أن يكون لديه مصدر رزق ثابت. سنه لا يتعدى 70 عاما، ولا يهمها إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد.

الرقم السري :

138251

رفيعة المستوى والأخلاق تناشد إبن الأصول

من ولاية ورقلة خاطبتنا إحدى بناتها إنسانة تتميز برالفعة والأخلاق ،وهي ، تناشد زوجا صالحا لها. صاحبة إعلاننا الأخير في هذا المنبر تشغل منصب أستاذة في الطور المتوسط. تبلغ من العمر 42 سنة، لم يسبق لها الزواج، على قدر كبير من الوعي و المسؤولية. ذات طلة بهية ووقار، لم تجد عيبا في أن تبثّ عبر ركننا هذا. رغبتها في العثور على رجل تكمل معه المشوار وتعمر إلى جانبه الدّار عبر مركز الأثير وصفحة “أدم وحواء. ومن خلال هذا العرض هي تناشد رجل حنون، يصونها ويحميها ويكون لها السند، لا يهم من أي ولاية يكون. سنه لا يتعدى 50 عام، لا يهمها إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. شرطها الوحيد أن يكون عاملا مستقرا، ولديه سكن خاص يحتضن أحلامها الجميلة.

الرقم السري :

138252

هل من أمير لعروس تبسية طيبة؟

تقلبت حياتي بين جميل وطالح، وبالرغم من أنني تأذيت كثيرا. إلا أنني في كل مرة كنت أفكر في كل الجميل الذي حباني به ا لله. حيث أنه ولولا لطفه لما بلغت ما بلغته اليوم. وما أنا إلا واحدة من بين العديد من النساء اللواتي عانين إلا أن الإنكسار لم ينل منهن. ولعل أكبر دليل أنني لا زلت ابقي على التماسك نبراسا في حياتي. تواصلي مع هذا الركن الذي من خلاله أريد أن أعيد بناء حياتي.

أنا فرح من ولاية تبسة، أبلغ من العمر 40 سنة، إنسانة طموحة وجادة جدا في حياتي. تقدر عليّ الطلاق الذي كسر قلبي، لكن الحمد لله أنني تجاوزت الأمر، ولم أجعل للشجن مكان في قلبي. أنهيت دراستي الجامعية، وزيادة على كلّ ما تقدم أنا سيدة بيت من الطراز الرفيع. والجميع يشهد لي على حخسن سيرتي وطيبة أخلاقي.

أود من خلال منبر الأثير التعرف على رجل جاد يرغب في الاقتران، يكون من ولايات الشرق أو الوسط. سنه لا يتعدى 50 سنة، يكون أرمل أو مطلق بأولاد، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.جاد وتقي.

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