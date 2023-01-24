راكوتان فايبر تتجاوز صفة super-application من خلال التحديثات العالمية الرئيسية

أعلنت شركة RakutenViber، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المراسلة الخاصة والآمنة والتواصل الصوتي. إطلاق عمليتين رئيسيتين في جميع أنحاء العالم لبدء مرحلة جديدة في تطوّر تفاعل المستخدم والعلامة التجارية على التطبيق.

وتشمل العروض الجديدة صندوق بريد مهني وحساب تجاري قابل للبحث. والذي سيصبح الخطوة التالية في إستراتيجيةsuper application طويلة المدى من Viber.

وفقًا لأبحاث السوق، فإن 71٪ من المستهلكين يتوقّعون أن تقدّم الشركات تفاعلات مخصصة. كما تخطط 82٪ من المؤسسات لتنفيذ استراتيجية محددة. لتقديم قيمة أفضل للعملاء من خلال الخدمات.

ومع أخذ كل من المستخدمين والشركات بعين الاعتبار، تعدّ تحديثات Viber خطوة جديدة نحو تجربة أحسن للعملاء. وأفضل التزام اتجاه العلامة التجارية.

وسعيا منها لتحسين التواصل بين العلامة التجارية والمستخدم. تقدّم ReakutenViber خدمة Business Inbox في جميع أنحاء العالم، وهي مساحة مخصصة للتفاعلات بين العلامات التجارية والمستخدمين. يمكن الوصول إليها مباشرة عن طريق شاشة الدردشة المعتادة للأفراد.

وتساعد هذه الميزة في تخزين وتنظيم جميع رسائل الأعمال من حسابات العلامات التجارية الرسمية في مجلد واحد. (مثل الإشعار المصرفي، تأكيد الطلب من خدمة التوصيل، العروض الخاصة من المتجر…الخ).

كما سيتمّ تفعيل صندوق البريد الخاص بالأعمال بمجرد أن يتلقّى المستخدم أول رسالة تخص نشاطه.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين أجروا محادثات سابقة مع الشركات، سيظهر مجلد Business Inbox مباشرة بعد تحديث إصدار Viber.

وبمجرد إنشاء مجلد Business Inbox في قائمة الدردشات، ستكون جميع رسائل الأعمال هناك تلقائيًا.

وسيسمح Business Inbox للمستخدمين بتخصيص تجربة RakutenViber الخاصة بهم. وتنظيم التفاعلات مع العلامات التجارية بالطريقة التي تناسبهم بشكل أفضل:

تثبيت محادثة علامة تجارية معينة في الجزء العلوي من البريد الوارد للأعمال؛

نقل أي علامة تجارية من صندوق البريد الخاص بالعمل إلى شاشة الدردشات الرئيسية؛

تثبيت أي محادثة عمل في الجزء العلوي من شاشة الدردشة.

في نفس الوقت، سيكون من السهل العثور على آخر تحديثات الشركة. أين سيتمّ تثبيت المجلد تلقائيًا في الجزء العلوي من شاشة الدردشات تلقائيًا، ولن تختلط الرسائل المهنية مع الدردشات الشخصية.

وسيتيح Inbox للأعمال مزيدًا من التواصل الفعال بين العلامات التجارية والمستخدمين لتحسين خدمة العملاء، تعزيز التزام العلامة التجارية وزيادة التحويلات.

ولتجربة أفضل للعملاء تقدّم الشركة خطوة جديدة وهي إطلاق الحساب التجاري الجديد. حيث سيتمكّن المستخدمون من اكتشاف جميع طرق التعامل مع العلامة التجارية في مكان واحد.

وسيضمّ جميع معلومات الأعمال والخدمات والمحادثات على Viber ضمن مؤسسة تجارية واحدة قابلة للبحث:

يمكن للمستخدمين البحث بشكل استباقي عن هذه الحسابات (الشركات) عن طريق كتابة اسم الشركة في شريط البحث الرئيسي في فايبر.

.يتم تجميع نتائج البحث ضمن قسم “الشركات” الجديد.

المستخدمون الذين يدخلون في حساب تجاري سيطلّعون على العنوان والشعار وشارة التحقق والوصف. ومعلومات الاتصال وقنوات الاتصال الخاصة بالعلامة التجارية المتاحة على Viber.

كما يمكن أيضًا نقل الحساب إلى الآخرين، مما يعزز من ظهور العلامة التجارية.

.ستتمكّن العلامات التجارية من إضافة ما يصل إلى ثلاثة عناوين وموقع ويب ورقم هاتف وتعريف وصفي. يصل إلى 1000 حرف للتأكّد من أن المستخدمين يمكنهم العثور على جميع المعلومات التي يبحثون عنها.

كما ستعمل حسابات الأعمال الجديدة القابلة للبحث على تمكين المستخدمين من العثور على العلامات التجارية. والقيام باتصالات استباقية مع العلامات التجارية.

وستعمل الحسابات التجارية أيضًا على تحسين تجربة العملاء: بتمكين المستخدمين. الذين يرغبون في التواصل مع شركة على Viber. من اختيار القناة التي يفضلونها والاستمتاع بتجربة موقع ويب صغير من داخل التطبيق. وفي الوقت نفسه، ستعمل العلامات التجارية على تبسيط تواصلها مع العملاء وإنشاء تجارب عملاء سلسة.

سيستمرّ Viber في توسيع إمكانات حساب الأعمال، وإضافة المزيد من قنوات الاتصال المتاحة في متناول المستخدمين. والمزيد من الخدمات ضمن حساب واحد، والميزات الموسعة بما في ذلك الموقع. والاتصال بشركة الخ. كما سيقدّم التطبيق هذه السنة المزيد من فرص الإدارة للشركات الصغيرة والمتوسطة. مما يسمح لهم بإنشاء حساباتهم الخاصة على Viber.

يهدف RakutenViber مع Inbox Business والحسابات التجارية، إلى الرفع من أمان المستخدم وثقته عند التفاعل مع الشركة.

وستتحوّل جميع رسائل الأعمال الواردة من العلامات التجارية التي تمّ التحقّق. منها إلى صندوق البريد الخاص بالأعمال بشكل تلقائي. والذي لن يكون متاحًا للحسابات الخاصة التي تحاول انتحال شخصية شركة.

كل هذا مع إضافة “الشارة الزرقاء” التي تساعد المستخدمين على تحديد العلامات التجارية التي تمّ التحقّق منها.

وستعرض الحسابات التجارية جميع المعلومات في مكان واحد، أين يمكن للمستخدمين الوصول إليها والتحقّق منها بسهولة.

وصرحت كريستينا كونستانداش – رئيسة قسم الإيرادات في RakutenViber. توفّر تحديثات Viber الأخيرة أساسًا متينًا لإدخال ميزات إضافية كجزء من استراتيجية.

super-application للشركة”، مضيفة: “تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحسين فائدة التطبيق للمستخدمين. وتوسيع الطرق التي يمكن للعلامات التجارية. من خلالها التواصل مع جمهورها بطريقة سهلة ، الأمر الذي سيساهم في زيادة قيمة كلا الطرفين”.

من خلال إضافة المزيد من الميزات والخدمات وقنوات الاتصال الجديدة. يمكن لـ Viber تقديم المزيد من القيمة للمستخدمين والعلامات التجارية بطريقة مبسطة. ”

كلتا الميزتين متاحتان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر.

نبذة عن RakutenViber

RakutenViber يربط بين الناس. لا يهم من هم أو من أين أتوا. تتمتّع قاعدة المستخدمين العالمية بإمكانية الوصول إلى مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية. ومكالمات الفيديو والمراسلة الجماعية والتحديثات والمحادثات مع العلامات التجارية والمشاهير المفضلين لديهم.

يضمن Viber لمستخدمينا بيئة آمنة وحرة لمشاركة مشاعرهم. RakutenViber جزء من Rakuten Group Inc، الشركة الرائدة عالميًا في التجارة الإلكترونية والخدمات المالية.

إنه شريك التطبيق الرسمي للمراسلة الفورية والاتصال لفريق Golden State Warriors التابع لـ NBA.

بالنسبةللأعمال، يقدّمRakutenViber حلول المراسلة (روبوتات الدردشة ورسائل الأعمال). والإعلانات المصورة والملصقات والفلاتر ذات العلامات التجارية وحلول الاتصال التجاري. تساعد كل هذه الأدوات الشركات في الوصول إلى عملائها في كل مرحلة.

جميع الدردشات الخاصة والجماعية والمكالمات الخاصة على Viber مؤمنة من خلال التشفير المدمج.

ويتمّ تشفير رسائل Viber Business أثناء النقل. بحيث يمكن للمستخدمين والعلامات التجارية أن يكونوا واثقين من أن محادثاتهم آمنة دائمًا.