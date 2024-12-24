رانييري: “محرز لاعب مذهل وأحدهم قال إنني لا أحبه”

أشاد مدرب نادي روما الايطالي، كلاوديو رانييري، بالدولي الجزائري، رياض محرز، الذي لعب تحت قيادته في ليستر سيتي الانجليزي.

وسُئل رانييري، عن محرز، في مقابلة عبر برنامج بودكاست “إكسترا تايم”، ورد التقني الايطالي: “آه محرز، إنه لاعب رائع ومذهل ويملك مستوى رفيع، لكن لطالما كنت أدفعه لأنه يريد التعلم”.

وواصل رانييري: “مساعدي قال يومًا “المدرب لا يحب هذا الرجل”. محرز كان يلعب في كل مباراة معي، فلا أعلم لماذا كان يقول هذا!.. لقد كان لاعبًا مذهلًا كما أنه رجل مذهل”.

للإشارة فإن محرز، ساهم تحت قيادة رانييري، في تحقيق ليستر سيتي. لقب الدوري الانجليزي لأول مرة في تاريخه، وذلك، موسم 2015-2016، بعدما سجل 17 هدفا وصنع 10 آخرين خلال 37 مباراة في “البريميرليغ”.