راوية: إستحداث صناديق إستثمار ولائية لرفع رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

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راوية: إستحداث صناديق إستثمار ولائية لرفع رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بقلم نسرين محفوف

أفصح وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الاربعاء، عن إستحداث فنادق إستثمار ولائية، للمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال أشغال لقاء الحكومة بولاة الجمهورية، كشف تخصيص 48 مليار دينار لهذه الصناديق، موزعة بالتساوي، أي مليار دينار لكل صندوق.

وقد وصلت المبالغ المستعملة – يضيف الوزير- في إطار هذه الصناديق حتى سبتمبر 2018 إلى 4.9 مليار دينار.

غطت تمويل 80 مشروع إنتاجي، ووزعتهم على 29 ولاية.

وأضاف في هذا الشأن ” يتبين من هذا ضعف استعمال هذه الصناديق، ووجود هامش معتبر لتحسين الآداء في هذا المجال.”

حيث وبغية تنشيطها تم تعديل اتفاقية تسييرها.


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