راوية: إستحداث وكالة جديدة لتطبيق الدعم للأسر المحتاجة

كسف وزير المالية عبد الرحمن راوية، عن نظام جديد لاستهداف الدعم من خلال دراسة قائمة لاصلاح الدعم الشمولي والتحويلات، يهدف لإنشاء ٱلية للأسر ذات الدخل الضعيف.

وأضاف الوزير خلال رده على أسئلة النواب بمجلس الأمة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ ٱلية الدعم من خلال ترشيد النفقات ووضع نظام دعم أكثر فعالية لمكافحة التبذير والتهريب.

واشار الوزير إلى أن الحكومة تتجه لوضع وكالة جديدة تحت وصاية وزارة المالية لتطبيق برنامج الدعم، وتعويض الأسر المتضررة من العملية، كما ستقوم وزارة المالية باعداد بطاقية وطنية تظم كافة المعلومات المتعلقة بالأسر التي تستحق الدعم.

وأشار في ذات السياق، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين التحويلات الاجتماعية، حيث أن هناك شريحة كبيرة تستفيد من الدعم اين تم اعتماد 1797.6 مليار دينار في 2020 للتحويلات الاجتماعية.