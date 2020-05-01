راوية: “سنسعى إلى ترقية الصيرفة الإسلامية بالتعاون مع البنك الإسلامي”

تحادث وزير المالية عبد الرحمان راوية هاتفيا مع الرئيس المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية، بندر محمد حمزة حجار وكذلك المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر إيريك أوفرفيست.

وتطرق الطرفان إلى برنامج التعاون والوضع المتعلق بجائحة كورونا.

وقدم راوية شكره لبندر و كل طاقم البنك على الجهود المبذولة في سبيل مرافقة الدول الأعضاء في برنامجها التنموي داعيا إياه “لتجسيد الدعم التقني المنتظر من مؤسسته لترقية الصيرفة الإسلامية في الجزائر”.

وسمحت المكالمة للمسؤولين بتبادل وجهات النظر حول الوضعية الاقتصادية العالمية التي تواجه أزمتين كبيرتين و هما انهيار أسعار البترول و انتشار فيروس كورونا و هو ما نتج عنه كساد اقتصادي و تجاري بالعالم.

وأكد بندر من جهته “استعداد مؤسسته لمرافقة الجزائر من خلال تسهيل مكافحة الجائحة عن طريق اتخاذ إجراءات على المدى القريب و المتوسط و البعيد”.