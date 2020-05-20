راوية ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية يتفقان على التعاون الإقتصادي وتنويعه

عقد وزير المالية عبد الرحمن راوية لقاء عمل مع نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، سيرجيو بيمينتا واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في إطار تنويع الإقتصاد الجزائري.

وأفاد بيان للوزارة، أن هذا اللقاء عقد بتقنية التحاضر عن بعد ويشكل سانحة لمواصلة الحوار الرامي إلى تعزيز برنامج التعاون بين الطرفين، لاسيما في الظرف الحالي الذي تطبعه جائحة كوفيد-19.

كما تطرق وزير المالية إلى إجراءات الرد التي اتخذتها الجزائر لمواجهة الأزمة الصحية، خاصة بالقطاعين الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف البيان، أن الوزير دعا ممثل مؤسسة التمويل الدولية التي هي من بين الوكالات الخمس لمجموعة البنك الدولي إلى دراسة السبل والوسائل التي تتيح الاستفادة من خبرات مؤسسته في مجال تنمية القطاع الخاص والقطاع المصرفي من منظور تنويع الاقتصاد الجزائري.

وأشار نفس المصدر، إلى أنه تم التطرق إلى مسألة تطوير المؤسسات الناشئة والإجراءات المرافقة لهذا الميدان المبتكر للاقتصاد والتي ستضعها مؤسسة التمويل الدولية قريبا في الجزائر.

ومن جانبه جدد سيرجيو بيمينتا التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الجزائر، لا سيما خلال جائحة فيروس كورونا عبر عرض كل إمكانيات المرافقة التي تضعها وكالته بعد كوفيد-19 من أجل دعم القطاع الخاص الذي يشكل الاهتمام الرئيسي لهذه المؤسسة.