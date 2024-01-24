رباش يجدد عقده مع ديبورتيفو ألافيس
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد مهاجمه الجزائري عبد الرحمن رباش.
وحسب بيان النادي الإسباني، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، فقد تم تجديد عقد رباش، لغاية جوان 2028.
وللإشارة، تمت ترقية رباش إلى الفريق الأول لنادي ألافيس، الموسم الماضي، وشارك في 19 مواجهة هذا الموسم.
✅ 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Abde Rebbach, albiazul hasta 2028.
ℹ️ https://t.co/YsIx6sFiZS#ForjadoEnLaTierra 🌱#Abde2028 | #GoazenGlorioso ⚪🔵 pic.twitter.com/umEYAw8Ccs
— Deportivo Alavés (@Alaves) January 24, 2024
💯 % 𝐌𝐚𝐝𝐞 𝐢𝐧 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐚 #ForjadoEnLaTierra 🌱#Abde2028 | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/BDMT5qW4kL
— Deportivo Alavés (@Alaves) January 24, 2024
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