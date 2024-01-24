رباش يجدد عقده مع ديبورتيفو ألافيس

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد مهاجمه الجزائري عبد الرحمن رباش.

وحسب بيان النادي الإسباني، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، فقد تم تجديد عقد رباش، لغاية جوان 2028.

وللإشارة، تمت ترقية رباش إلى الفريق الأول لنادي ألافيس، الموسم الماضي، وشارك في 19 مواجهة هذا الموسم.