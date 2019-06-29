ربط المتوسطات والثانويات في الولايات بالقمر الصناعي «ألكوم سات 1»

لتحسين عملية الرقمنة والحد من الانقطاعات المتكرّرة لخدمة الأنترنت

وضعت وزارة التربية الوطنية خدمة جديدة لقطاعها من أجل تحسين عملية الرقمنة بهذه المؤسسات والتواصل فيما بينها من دون انقطاع.

من خلال ربط كل المؤسسات التعليمية بالطورين المتوسط والثانوي بالقمر الصناعي «ألكوم سات 1».

وجاء هذا الإجراء على خلفية تسجيل الكثير من الأعطاب المتكررة والانقطاعات المسجلة، مما يتسبب بين الحين والآخر في تعطل عملية الرقمنة.

التي أصبحت إحدى الخدمات الضرورية والفعالة في هذه المؤسسات التربوية لاستعمالها في معالجة جميع ملفات التلاميذ والإداريين وكشوف النقاط.

وإدخالها هذه السنة في معالجة ملفات مؤطري الامتحانات الرسمية واستيفاء حقوقهم عن طريق الرقمنة للتعجيل في العملية.

وقد وجهت وزارة التربية الوطنية، الأسبوع الماضي، مراسلة إلى كافة مديرات التربية عبر ولايات الوطن تحمل رقم 38/19 مرفوقة بنموذج للبطاقة التقنية.

تكشف عن تكليف موظفين مكونين في هذا المجال بالقيام بدراسة استقصائية بغرض ربط المؤسسات التربوية بالقمر الصناعي وتطلب منهم اتخاذ كامل الإجراءات من أجل الشروع في هذه العملية.

وبدورها، راسلت مديريات التربية بالولايات جميع المؤسسات التعليمية التابعة لها وألحت على ضرورة مرافقة وتسهيل عمل الموظف المكلف بهذه العملية .

وملء البطاقة التقنية الخاصة بالمؤسسة وتأشيرها مع الموظف المعني، كما عاينت بعض اللجان المختصة بعض المؤسسات التربوية وأجرت عملية مسح لفضاء المؤسسة.

من أجل اختيار مكان آمن لتركيب المقعر الهوائي فوق هذه المؤسسة وربطه بأجهزة الإعلام الآلي التي تحتوي على عملية الرقمنة.

كما تم تكوين أساتذة في هذا المجال لتسهيل عملية استعمال التقنية الحديثة للرقمنة عبر القمر الصناعي لضمان تحسين العملية.

واستمرارها من دون انقطاع أو تعطل مثلما كانت سابقا بسبب استعمال شبكة الأنترنت.

ومن المنتظر أن تتوسع هذه العملية إلى المؤسسات التربوية للطور الابتدائي، على أن تكون العملية على عاتق الجماعات المحلية.