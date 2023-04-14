ربع مليون فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

قام اليوم الجمعة، ربع مليون فلسطيني، بأداء صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان الفضيل، في المسجد الأقصى المبارك.

وحسب وكالة الانباء الفلسطينية، أدى 250 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

ويأتي هذا، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين ومحاولته إعاقة وصولهم إلى المسجد المبارك.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على حاجز قلنديا العسكري أمام حركة المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـ 55 عاما من العبور.

إضافة إلى نصبها حواجز حديدية عند باب العمود، ومعظم أبواب البلدة القديمة في محاولة لإعاقة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.