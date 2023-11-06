ربيقة: الرئيس تبون يحث دائما على إيلاء أهمية خاصة للعناية بالذاكرة الوطنية

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، يوم الإثنين أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يحث دائما على إيلاء أهمية خاصة للعناية بالذاكرة الوطنية.

وفي رسالة قرأها نيابة عنه مدير مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954, نور الدين السد, خلال ندوة حول المجاهد المرحوم عياض البوعبدلي المنظمة بوهران, ذكر ربيقة أن وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق تعمل على “صون الذاكرة التاريخية للمجاهدين والشهداء بتعليمات سامية من رئيس الجمهورية الذي ما فتئ يحث على إيلاء العناية اللازمة للذاكرة الوطنية خاصة ما تعلق بإحياء ذكريات رموز الثورة ورجالها للاعتراف من معينِ قيمهم والتحلي بها انطلاقا من المعاني الجليلة التي تميز بها جيل الثورة التحريرية المجيدة، وما يفرضه واجب العرفان والوفاء لتضحياتهم”.

كما أوضح أن هذا اللقاء حول الشيخ المجاهد عياض البوعبدلي وإسهاماته في الحركة الوطنية وثورة التحرير وفي بناء الجزائر بعد الاستقلال, يعد مناسبة سانحة لاستحضار مناقب الرجل ومآثره كمجاهد من صفوة الأخيار وعالم من رفعة العلماء الكبار للنهل من القيم النبيلة التي تحلى بها وستبقى راسخة في وجدان أبناء الشعب الجزائري وقدوة للأجيال.

للإشارة فقد وقف المشاركون في هذه الندوة دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية المظفرة وكذا الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال العدوان الهمجي للاحتلال الصهيوني المستمر على قطاع غزة.