ربيقة: مكاسب الثورة تحصن الذاكرة الوطنية من الأعداء المتربصين

قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم السبت، أن مكاسب الثورة التحريرية تعد إسمنتا للذاكرة الوطنية لتحصينها من الأعداء المتربصين.

وأورد الوزير، في كلمة له خلال افتتاح ملتقى حول “دور محامي جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية”، إن للجزائر كل الفخر بأمجادها وشهدائها.

وأبرز ربيقة، أن الأمة الجزائرية ماضية “في صون الوطن الذي أسسه آباؤنا على قيم مناصرة الحق ونصرة المظلوم”.

كما استحضر ربيقة ذكرى يوم النصر، باعتبارها حدثا مفصليا في تاريخ الأمة، وهذا ما “يعزز الشعور بالانتماء لهذه الأرض الطاهرة”.

وأشاد وزير المجاهدين ب”الأدوار الرائدة للحقوقيين من المحامين الجزائريين على غرار: علي بومنجل، عمار بن تومي، بوزيدة أرزقي وغيرهم”.

مشيرا إلى أن هذه الفئة التي تأثرت بأحداث وطنها “من ظلم وعنصرية ولا عدالة إزاء الشعب الجزائري من طرف المستعمر وظفت نضج أفكارها في صلب العمل الوطني”.

وأضاف الوزير بأن المحامين إبان الثورة التحريرية كانوا بمثابة سلاح متطور وهمزة وصل بين المجاهدين في السجون وفي الجبال والمدن.

فضلا عن مهنتهم في المحاكم ولقاء السجناء والتنسيق لتدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية.

وبالمناسبة، تم تكريم عائلة المجاهد والمحامي عمار بن تومي نظير نضاله الميداني بالتزامن والثورة التحريرية.

وبالمقابل تم إهداء جبته لمتحف المجاهد، حيث تم وضعها إلى جانب جدارية تخلد أسماء محامي جبهة التحرير الوطني.