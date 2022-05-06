ربيقة يزور المجاهد روبيرتو محمود معز الأرجنتيني

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد العيد ربيقة يوم أمس الخميس 05 ماي 2022 ، بزيارة المجاهد روبيرتو محمود معز الأرجنتيني بمقر سكناه.

وحسب بيان وزارة المجاهدين، فإن هذه الزيارة جاءت عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

كما كانت الزيارة -يضيف البيان- سانحة لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك والحديث عن القيم العالمية لثورة التحرير المجيدة ومبادئها الانسانية السامية، لا سيما مع تحضير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق للملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية المزمع إقامته في غضون الأيام القليلة القادمة